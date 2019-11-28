На очередных парламентских выборах в центре нашего внимания будет формирование депутатского корпуса из молодежи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Он сообщил, что речь идет о привлечении в парламент людей, представляющих народ самым достойным образом.

"Мы будем стараться выдвигать в парламенте молодежь, которая будет достойно представлять народ. Сколько человек из партии "Ени Азербайджан" будет представлено в парламенте будет зависеть от выбора народа. Мы постараемся убедить народ в том, что члены ПЕА достойно представят их в парламенте", - сказал Али Ахмедов.