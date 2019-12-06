https://news.day.az/politics/1182791.html Али Ахмедов: Посаженные деревья улучшат экологическую ситуацию в Азербайджане
Али Ахмедов: Посаженные деревья улучшат экологическую ситуацию в Азербайджане
Посаженные деревья улучшат экологическую ситуацию в Азербайджане.
Об этом сказал вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Сегодняшний день можно назвать знаменательным в истории экологии Азербайджана. По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в связи с 650-летним юбилеем Насими в один день будут посажены 650 тысяч деревьев. Считаю, что это довольно масштабная акция", - сказал вице-премьер.
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