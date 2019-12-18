Прошло заседание Исполнительного секретариата первичной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, выступив с отчетом первичной организации за прошедший период, отметил, что деятельность первичных организаций будет усилена, повышена оперативность.

Новрузов также сказал, что партия на высоком уровне готовится к предстоящим муниципальным и парламентским выборам, которые пройдут 23 декабря 2019 года и 9 февраля 2020 года.

Затем были рассмотрены организационные вопросы, избраны члены правления территориальной первичной парторганизации в составе 15 человек, Рамиля Бадалова была избрана председателем территориальной парторганизации, директор Управления по делам Исполнительного секретариата ПЕА Махир Аббасалиев и главный редактор газеты "Səs" Бахруз Гулиев - заместителями.