В правящей партии «Ени Азербайджан» произошли новые назначения
Прошло заседание Исполнительного секретариата первичной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, выступив с отчетом первичной организации за прошедший период, отметил, что деятельность первичных организаций будет усилена, повышена оперативность.
Новрузов также сказал, что партия на высоком уровне готовится к предстоящим муниципальным и парламентским выборам, которые пройдут 23 декабря 2019 года и 9 февраля 2020 года.
Затем были рассмотрены организационные вопросы, избраны члены правления территориальной первичной парторганизации в составе 15 человек, Рамиля Бадалова была избрана председателем территориальной парторганизации, директор Управления по делам Исполнительного секретариата ПЕА Махир Аббасалиев и главный редактор газеты "Səs" Бахруз Гулиев - заместителями.
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