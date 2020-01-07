Все 123 кандидата, выдвинутые правящей партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) для участия в парламентских выборах, официально зарегистрированы в окружных избирательных комиссиях.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

Он отметил, что для участия в выборах в окружные комиссии обратились свыше 2000 человек.

"Значит, к выборам 9 февраля есть большой интерес и выдвижение, регистрация большого количества кандидатов говорит о том, что избирательный процесс проходит в демократической среде. Реальность полностью противоположна притязаниям и ложной пропаганде радикальной оппозиции. Верю, что наша партия одержит очередную победу 9 февраля, желаю кандидатам успеха", - написал Али Ахмедов.