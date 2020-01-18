По мере приближения проекта Южного газового коридора к своему логическому завершению, европейские страны все четче осознают важность инициированного Азербайджаном масштабного газопровода для Европы. На днях премьер-министр Албании Эди Рама сделал заявление о стратегическом значении Трансадриатического газопровода (TAP, является сегментом ЮГК). Напомним, что в октябре ТАР был присоединен к TANAP (Трансанатолийский газопровод), и в настоящее время работы по проекту завершены на 90 процентов.

О транспортировке туркменского газа для Европы через Азербайджан говорили и в Ашгабаде. В представительстве ЕС в Туркменистане огласили ожидания от строительства Транскаспийского газопровода и импорта по нему туркменского газа. Отметим, что Транскаспийский газопровод должен стать частью расширения Южного газового коридора: реализация проекта повысит транзитную значимость Азербайджана и его газопроводной системы.

В 2019 году был сделан решительный шаг в направлении реализации Южного газового коридора, был официально задействован TANAP, и азербайджанский газ подошел к границам Европейского Союза. Конкуренция на газовом рынке за последние годы серьезно возросла, и в 2019 особенно, но азербайджанский газ первым пришел к европейским границам благодаря той работе, которая была проведена в предыдущие годы, отметил в беседе с Day.Az политолог Ильгар Велизаде.

"То, что в свое время Азербайджан предпринял довольно дальновидные шаги, построил газовую, нефтяную транспортную инфраструктуру, позволяет нам сегодня быть активными участниками этих процессов и влиять на формирование энергетической карты региона. Эти факторы сыграли свою роль в том, что Азербайджан сегодня имеет серьезные конкурентные преимущества на энергетическом рынке, и наши партнеры в Евросоюзе, отдельные государства Совета Европы высоко это оценивают и стараются выстраивать в отношениях с Азербайджаном соответствующую линию поведения", - сказал Велизаде.

По мнению политолога, не только в газовой, но и в нефтяной энергетике страны в прошлом году имели место важные моменты. Так, в ноябре венгерская энергетическая компания MOL подписала контракт с компаниями Chevron Global Ventures Ltd. и Chevron BTC Pipeline Ltd о покупке их долей в месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря и нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. Венгрия, отметил Велизаде, один из надежных партнеров и друзей Азербайджана в Восточной Европе. Вхождение этой страны в концерн по АЧГ очень показателен и позволит Азербайджану усилить свои позиции на рынке как Восточной, так и Центральной Европы, подчеркнул азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева