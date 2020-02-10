https://news.day.az/politics/1201702.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию Государственной Думы России - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Государственной Думы России - ФОТО
10 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем наблюдательной миссии Исполнительного комитета СНГ, председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Российской Федерации Леонидом Калашниковым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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