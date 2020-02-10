10 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем наблюдательной миссии Исполнительного комитета СНГ, председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Российской Федерации Леонидом Калашниковым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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