Конституционный суд утвердил итоги выборов в Милли Меджлис. Поздравляю всех депутатов, которые одержали победу в выборах. То, что на этих выборах 70 членов партии "Ени Азербайджан" получили право быть представленным в парламенте, в первую очередь, следует оценивать как показатель глубокого доверия избирателей к Президенту Ильхаму Алиеву, осуществляемой им политике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в связи с решением Конституционного суда об утверждении итогов выборов в Милли Меджлис (парламент) на своей официальной странице в Facebook написал зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

По его словам, другая важная истина, которую раскрывают итоги выборов в Милли Меджлис, заключается в том, что люди поддерживают курс реформ и реконструкции, осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым.

"Верю, что парламент в новом составе станет составной частью успешных реформ, проводимых в стране.

Другим итогом парламентских выборов, который следует подчеркнуть, можно считать тяжелое поражение лиц, "бойкотировавших" выборы. Отсутствие поддержки радикалов народом вновь подтвердило, что в азербайджанском обществе нет места радикализму. Во имя развития и процветания Азербайджана желаю больших успехов Милли Меджлису, который начнет деятельность на днях", - написал Али Ахмедов.