Армянская полиция отлавливает дезертиров, бегущих от границы с Азербайджаном

"Героические" армянские парни, о которых сегодня так много пишут с умилением СМИ Армении, на проверку выходят не такими уж героическими.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как сотрудники полиции отлавливают дезертиров, бегущих от границы с Азербайджаном. Отмечается, что на дорогах, ведущих от приграничья, где в настоящее время продолжаются бои, установлены полицейские кордоны.

По-видимому, армянские власти, в отличие от агитпропа, на самом деле не верят в "героичность" своей армии. На то у них есть немалые основания. Напомним, в дни апрельских боев 2016 года армянские военнослужащие массово бежали с линии фронта, и не только вглубь оккупированного Карабаха, но и в Армению, в панике спасаясь от контратаки азербайджанской армии. Та же картина наблюдается и сегодня.