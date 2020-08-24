https://news.day.az/politics/1264806.html Президент Ильхам Алиев принял Фаига Гурбатова и Эльмира Багирова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Билясуварского и Саатлинского районов - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял Фаига Гурбатова и Эльмира Багирова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Билясуварского и Саатлинского районов - ФОТО
24 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев в формате видеоконференции принял Фаига Гурбатова и Эльмира Багирова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Билясуварского и Саатлинского районов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре