Президент Ильхам Алиев принял Фаига Гурбатова и Эльмира Багирова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Билясуварского и Саатлинского районов

24 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев в формате видеоконференции принял Фаига Гурбатова и Эльмира Багирова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Билясуварского и Саатлинского районов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется