Пашинян будет использовать ливанцев в Карабахе как живой щит

Конечно же, родина может и должна принимать у себя столкнувшихся с проблемами из-за гражданской войны, действий международных террористов или техногенных катастроф сирийских и ливанских армян. Однако здесь важно уточнение: у себя, то есть на территории Армении.

Об этом сказал Day.Az российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, комментируя попытки Еревана расселять приезжающих в Армению после взрыва в Бейруте ливанских армян на оккупированных территориях Азербайджана.

Если это собственное пожелание беженцев, то данный вопрос непременно должен обсуждаться с официальным Баку, поскольку Нагорный Карабах международно признан территорией Азербайджана, находящейся под контролем Армении, и на любые подобные действия должно быть получено согласие азербайджанской стороны.

"Что же касается семи оккупированных азербайджанских районов вокруг Нагорного Карабаха, то действия Еревана по их заселению, что беженцами из Ливана и Сирии, что собственными гражданами, являются преступлением. Как с точки зрения международного права, так и с позиции человеческой морали, поскольку очевидно: переселяемых людей используют в качестве живого щита. С учетом непрекращающихся провокаций армянской стороны в зоне конфликта, в случае ответных соразмерных действий азербайджанской стороны переселенцы могут стать невинными жертвами. И это одна из возможных истинных целей всей этой акции Еревана", - считает Виталий Арьков.

Наш собеседник выразил сомнение, что беженцы из Ливана и Сирии сами просятся в Нагорный Карабах, зная, что это зона конфликта, к тому же с большими экономическими и социальными проблемами. По мнению российского политолога, скорее всего, ливанские и сирийские армяне вынуждены соглашаться на подобное "предложение" со стороны людей Никола Пашиняна. А те, в свою очередь, преследуют собственные цели.

"Эти цели, как я заметил выше, заключаются в следующем: использовать беженцев в качестве живого щита, а в случае их гибели от якобы ответного огня азербайджанских военных (или же имитации подобной ситуации, учитывая, что значительная часть вооружений у сторон имеет общее происхождение) - обвинить Баку в убийствах мирных беженцев", - сказал наш собеседник.

Арьков также подчеркнул, что заселение переселенцами из Ливана Нагорного Карабаха ставит под сомнение честность заявлений нынешних властей Армении относительно их нацеленности на продолжение переговоров по мирному разрешению карабахского конфликта.

"Не стал бы исключать такого развития ситуации, когда население Карабаха обратится с "просьбой" о присоединении к Армении де-юре (в Армении НК давно де-факто считают своим), а сепаратистский режим проголосует "за"", - заметил основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS.

Лейла Таривердиева