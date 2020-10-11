Момент ракетного обстрела Гянджи Арменией

Распространились видекадры ракетного удара по Гяндже, нанесенного вооруженными силами Армении.

Как передает Day.Az, кадры были запечатлены городскими камерами видеонаблюдения.

Как видно из видео, ракета, выпущенная ВС Армении, упала в густонаселенном центральном районе города.

Напомним, что в результате ракетного удара погибли девять человек, включая четырех женщин, 34 гражданских лица получили ранения.

Представляем вниманию эти кадры.