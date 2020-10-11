https://news.day.az/politics/1278719.html Момент ракетного обстрела Гянджи Арменией - ВИДЕО
Момент ракетного обстрела Гянджи Арменией - ВИДЕО
Распространились видекадры ракетного удара по Гяндже, нанесенного вооруженными силами Армении.
Как передает Day.Az, кадры были запечатлены городскими камерами видеонаблюдения.
Как видно из видео, ракета, выпущенная ВС Армении, упала в густонаселенном центральном районе города.
Напомним, что в результате ракетного удара погибли девять человек, включая четырех женщин, 34 гражданских лица получили ранения.
Представляем вниманию эти кадры.
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