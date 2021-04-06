Тайные армянские переброски военной техники из России в Ереван

Ситуация вокруг обломков "Искандеров", обнаруженных в освобожденной Шуше, вызывает много вопросов: от того, что власти России до сих пор не дали разъяснений о происхождении этих боеприпасов, до того, как именно российское вооружение оказалось в Армении в период войны? СМИ и специалисты неоднократно публиковали материалы с доказательствами того, что влиятельное армянское лобби в России организовывало незаконные каналы поставок снаряжения, техники и оружия армянской стороне в период войны в Карабахе.



И вот, этому нашлось еще одно подтверждение - на этот раз из российской таможни. Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли попытку контрабанды военной техники в Армению. Отправителем оказался житель Южного Урала.

Как передает Day.Az, об этом 6 апреля Lenta.ru сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Мужчина пытался отправить 37 танковых стабилизаторов и еще 30 запчастей для него с помощью курьерской службы. Для этого он использовал поддельную доверенность на экспорт.

Уточняется, что данные товары относятся к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ - они запрещены к свободной продаже.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Мужчине грозит до семи лет колонии, а также штраф до миллиона рублей.