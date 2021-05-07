Армяне захватывают Кубань

Краснодарское отделение Союза армян России (САР) после избрания нового руководства в лице Камо Айрапетяна перешло к активным действиям. Армянская диаспора в Краснодарском крае усиливает механизмы своей "мягкой силы" в России, пишет российское издание smi6.ru.

В преддверие 1 мая краснодарский штаб армянства открыл свои каналы на видеохостингах youtube и rutube и разместил там очень многозначительный текст "поздравления", или армянского воззвания с двойным подтекстом: "1 мая можно считать настоящим армянским праздником, так как любовь к труду и умение трудиться - непременные характеристики любого армянина, а весна... будем уверены, что наша весна еще впереди! РО САР Краснодарского края дарит небольшой подарок: каналы организации, недавно открытые на видеохостингах youtube и rutube".

Оказывается, 1 мая - тоже армянский праздник, и трудиться в этом мире умеют только армяне. И что означают в интерпретации краснодарских армян заверения, что "наша весна еще впереди"? Может быть, армянская весна наступит тогда, когда армяне получат и политическое управление Краснодаром, которое позже распространится на весь российский регион Черного моря, включая не только Краснодар, но и Крым, Абхазию? В Крыму тоже недремлют: во второй половине лета 2021 года состоится открытие Этнографического центра армянской культуры в Крыму. Все, как в планах создания "великой Армении". Ну а каналы на видеохостингах созданы вероятно для более оперативной пропаганды и самоорганизации.

Следом армянская диаспора устраивает в Краснодаре "творческий отчётный концерт" Ансамбля "Нарек", чтобы уж со всех сторон окружить россиян своей "мягкой силой". Непонятно при этом, что значит "творческий отчетный концерт"? Перед кем должны отчитываться армянские творческие деятели? Наверное, перед своим армянским штабом, который создается на базе САР и армянской церкви в Краснодаре....

Никак такая задача была поставлена на заседании Совета РО САР Кубани. На этом же заседании была утверждена организационно-штатная структура организации, обсуждена "необходимость организации системной работы местных отделений САР и завершение процесса их паспортизации. Отдельным вопросом обсуждали молодежную политику организации и ее перспективы".

А глава Краснодарского САР щедро раздает свои интервью росссийским СМИ.

На днях официальный печатный орган администрации Краснодарского края газета "Кубанские Новости" разместила интервью Айрапетяна. Айрапетян традиционно развил на страницах российского издания армянскую национаоистическую пропаганду, рассказал "историю армянского заселения России", напомнив, что в 1839 г. якобы армянами был основан Армавир, названный так в честь одноименной "древней столицы Армении".

Правда, Айрапетян поскромничал, не сказав пока, что "новой столицей Армении" объявлен российский город Сочи.