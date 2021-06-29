Армянский кейс после выборов: почему кочаряны и саргсяны с треском проиграли

Недавно в Армении состоялись парламентские выборы, которые стали вотумом доверия/недоверия. Для некоторых итоги может и оказались удивительными на фоне результатов карабахских событий осени 2020 года. Гражданский договор Пашиняна набрал около 54%, блок Кочаряна 21%, блок Саргсяна 5,23%. Остальные партии и блоки, в том числе олигарха Гагика Цурукяна, не преодолели 5%-ый барьер.

Об этом Day.Az сказал политолог из Беларуси, политический эксперт Пётр Петровский.

"Низкая явка менее 50% говорит, что граждане Армении устали от политики и не видят в ней перспектив. Уж очень грязной и безрезультатной она была для большинства армян. Карабахский кейс теперь не трогает политически активную часть общества. Эта тенденция закрепилась по итогам парламентских выборов. Только четверть политически активного населения цепляет тема Карабаха. Остальные к этому все менее восприимчивы. Таким образом, Армения уходит от дискурса этнонационализма в сторону прагматизации", - полагает эксперт.

Петровский считает, что у большинства армян имеется глубокое нежелание возвращаться к эпохе Кочаряна-Саргсяна, которых асоциируют с коррупцией и разрухой.

"Вырощенный в соросовских структурах Пашинян видится как лучшая альтернатива. Однако победа Пашиняна ставит перед ним целый набор задач, которые могут решиться только оригинальными способами. Пашиняну следует максимально активно искать инвестиции для новых точек роста. Оригинальным может стать принятие решения по восстановлению дипломатических отношений с Азербайджаном и Турцией, в чем может помочь армянская община в Турции и католикосат в Стамбуле. Это сможет привлечь инфраструктурные инвестиции в Армению и вывести ее из экономической блокады", - подытожил Пётр Петровский.

Абдул Керимханов