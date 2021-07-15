Представлен очередной выпуск программы Real - Trend в рамках совместного проекта Агентства международной информации (АМИ) Trend и Real TV, сообщает Day.Az.

В очередном выпуске программы обсуждались стремительно растущий экспортный потенциал Азербайджана, масштабные нефтегазовые проекты, вклад транзитных возможностей страны в ее экономическое развитие, планы по экспорту готовой продукции из золота на внешние рынки в качестве национального бренда.

Также были рассмотрены реализуемые быстрыми темпами инфраструктурные проекты на освобожденных территориях, вопросы привлечения иностранных инвестиций в Карабах, преимущества, предоставляемые в этой сфере бизнесменам из дружественных и братских стран, и цели Пакистана по расширению экономических и торговых отношений с Азербайджаном.

Кроме того, зрители были проинформированы о проектах по созданию "умных сел", строительство которых продолжается на освобожденных территориях, применении инноваций и современных технологий в сельском хозяйстве с использованием альтернативных источников энергии.

Отметим, что программа Real - Trend транслируется на Real TV каждую среду, в 15:30, а повторный выпуск - в 22:30. В программе обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию Real TV и АМИ Trend, обсуждают вызовы, стоящие перед Азербайджаном.

Представляем вниманию читателей очередной выпуск программы.