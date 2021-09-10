Главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде назначен на высокую должность в правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании правления ПЕА было принято решение о назначении Вугара Рагимзаде председателем Хатаинской районной организации партии.

На данной должности он заменил Гусейнбалу Мираламова.

Отметим, что на сегодняшнем заседании правления ПЕА назначены новые председатели районных организаций партии по Баку.