Беларусь готова участвовать в восстановлении Карабаха

Беларусь готова участвовать в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД.

В сообщении отмечается, что об этом говорилось на встрече главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с белорусским коллегой Владимиром Макеем в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме.

Стороны на встрече выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между Азербайджаном и Беларусью, обсудили повестку сотрудничества в разных сферах, подчеркнули важность продолжения взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем формате.

Байрамов проинформировал белорусского коллегу о последней ситуации в регионе, шагах, предпринимаемых Азербайджаном по выполнению трехстороннего заявления, работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

В свою очередь, Макей подчеркнул, что Беларусь готова участвовать в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана, говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.