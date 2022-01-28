В Карабахе планомерно ведутся восстановительные и строительные работы

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, на освобожденных территориях планомерно ведутся восстановительные и строительные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана, руководитель секретариата Координационного штаба Нусрат Сулейманов на открытии лагеря Агентства по разминированию в Агдаме.