https://news.day.az/politics/1430649.html В Карабахе планомерно ведутся восстановительные и строительные работы - Нусрат Сулейманов
В Карабахе планомерно ведутся восстановительные и строительные работы - Нусрат Сулейманов
В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, на освобожденных территориях планомерно ведутся восстановительные и строительные работы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана, руководитель секретариата Координационного штаба Нусрат Сулейманов на открытии лагеря Агентства по разминированию в Агдаме.
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