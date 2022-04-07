Жители Армении поддерживают ограничение отношений с Россией и вступление в НАТО – опрос
Согласно результатам опроса, проведенного специалистами Экспертного центра SOCIES при содействии ЕрГУ и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра, 69,7 процента респондентов придерживаются мнения, что Армении необходимо ограничить отношения с Россией и расширить их с ЕС и США, передает Day.Az.
Для обеспечения безопасности Армения должна вступить в НАТО. Подобного мнения придерживается 34,1 процента респондентов.
При этом только 29,1 процента респондентов в вопросе "зонтика безопасности" склоняются в сторону ОДКБ, 26 процентов - не считают гарантом безопасности для Армении ни один, ни второй военный блок, а 10,7 процента, как ни странно, и вовсе не имеют представления об этих структурах.
Hаиболее перспективным опрошенные считают членство Армении в Европейском союзе (46,1 процента респондентов).
За членство в ЕАЭС высказались 28,7 процента респондентов, 12,5 процента не поддерживают ни один экономический союз, а 12,6 процента ничего не известно об этих структурах, свидетельствуют итоги опроса.
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