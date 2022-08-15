Ереван спекулирует, а Баку действует в рамках международных договоренностей

Интеграция армян, желающих жить в новом Карабахе по законам Азербайджана, неизбежна. Все, что сейчас предпринимает Баку, абсолютно законно и находится в рамках достигнутых договоренностей.

Такого мнения придерживается известный российский политолог директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Комментируя по просьбе Day.Az мысли, прозвучавшие в интервью Президента Ильхама Алиева в интервью азербайджанскому телевидению. Напомним, что глава государства коснулся некоторых подробностей, связанных с новой дорогой в обход города Лачин, попытками армян затянуть процесс сдачи Лачинского коридора и судьбой незаконно проживающих на этой территории армян.

По словам Михайлова, армяне всегда на что то наедятся, однако в нашем случае они не до конца осознали происходящие в мире перемены и решили вновь поиграть в чисто армянскую игру - "чего-нибудь наобещаем, а потом под кого-нибудь прогнемся, чтобы нас защитили".

"Но кого "нас"? Политики и идеологи в Ереване абсолютно не думают о своем народе. Ведь если бы было желание и были забыты или уничтожены все исторические мистификации о мнимых гонениях, то все давно бы жили в мире и развивались. А сейчас, когда Баку фактически устал терпеть обман, они вновь пытаются тянуть время и что-то там изыскивать, чтобы не выполнять ранее взятые на себя обязательства. На мой взгляд, все, что сейчас предпринимает Азербайджан, абсолютно законно и в рамках достигнутых ранее с Россией договоренностей.

Интеграция армян, желающих жить в новом Карабахе вместе с азербайджанцами и по законам Азербайджана, неизбежна. Как и исход тех, кто до сих пор не желает с этим мириться. Настало время принятия решений, и многие армяне Карабаха, уверен, это прекрасно понимают. Скажу больше - я не раз общался с армянами в России, которые уже считают, что Карабах потерян, его не вернуть и теперь необходимо находить общие точки соприкосновения с Баку, пусть даже это кажется кому-то неприемлемым", - сказал российский политолог.

Неправильный подход к реалиям, отметил наш собеседник, вызывает и непонятные претензии армян к российской стороне, от которой они почему-то ожидали какой-то реакции на недавнюю операцию "Возмездие" и происходящий сейчас в Лачине процесс. А кой реакции, собственно, ожидает от России та часть армян Карабаха, которая настроена на вечную борьбу? Что Россия, в ущерб собственным национальным интересам станет защищать армянские интересы? Этого, подчеркнул Михайлов, не будет никогда. Более того, отметил он, Россия является гарантом мира в регионе, она, так же, как Азербайджан и Армения, подписала трехстороннее заявление, исполнения обязательств по которому Баку требует от Еревана.

"Там чему удивляются армяне? Москва всего лишь блюдет договоренности и не вмешивается в процессы, ранее уже договоренные. И не более того. Для Москвы Баку сейчас, на мой взгляд, такой же стратегический партнер и союзник, как и Ереван. Вот только Ереван пытается этим спекулировать, а Баку действует, как и Россия, в рамках международных договоренностей, не отступая ни от одной запятой. Вот когда это до армян наконец-то дойдет - и дай бог, без военных намеков, сами собой решатся многие проблемы. А незаконно размещенные в Карабахе переселенцы из Сирии, Ливана и других стран должны быть выселены. Президент Азербайджана тут абсолютно прав. Им придется выехать из Лачина. Чтобы остаться, они должны умолять Азербайджан предоставить им гражданство и мечтать, чтобы Баку еще согласится удовлетворить их просьбу", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева