Азербайджанская армия укрепляется на недавно взятых под контроль территориях

В соцсетях появились кадры укрепления азербайджанской армии на недавно взятых под контроль территориях в приграничной зоне в Лачинском районе, передает Day.Az.

Напомним, что 30 марта минобороны Азербайджана сообщило, что в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района.