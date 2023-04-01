https://news.day.az/politics/1551673.html Азербайджанская армия укрепляется на недавно взятых под контроль территориях - НОВЫЕ КАДРЫ
Азербайджанская армия укрепляется на недавно взятых под контроль территориях - НОВЫЕ КАДРЫ
В соцсетях появились кадры укрепления азербайджанской армии на недавно взятых под контроль территориях в приграничной зоне в Лачинском районе, передает Day.Az.
Напомним, что 30 марта минобороны Азербайджана сообщило, что в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района.
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