Как может Франция поддерживать армянство, зная о нем все?

Автор: Лейла Таривердиева

Скандалы вокруг Армении следуют один за другим, и всякий раз наши соседи пробивают дно. Кровавая провокация на границе, демонстративные истязания азербайджанского солдата. А сейчас нам кажется, что инцидент с сожжением флага это предел и дальше уже некуда. Но у нас очень способные на подобные дела соседи, и спортивная провокация, думается, не будет последней.

В этой ситуации с особенно большим интересом мы прислушиваемся к голосам, доносящимся до нашего региона извне. Эти голоса, всегда громкие и возмущенные, когда находится шанс обвинить в чем-то Азербайджан, что-то не слышны. Или почти не слышны. Как видно, заступникам Армении просто нечего сказать в связи с последним инцидентом. Слишком уж все было явно, да и азербайджанцев не было поблизости, чтобы свалить вину на них. Очень хотелось бы услышать громкое возмущение Франции. Эта страна первой бросается в бой, повторяя под копирку армянские нарративы. Возьмем хотя бы официальное заявление МИД Франции после спровоцированного армянской стороной кровопролития в Зангезуре. Сколько было пафоса и патетики в этом заявлении. Французский МИД защитил широкой грудью армянских провокаторов и возложил всю вину на азербайджанскую сторону. Стабильный мир, по версии французской дипломатии, всецело зависит от, цитируем, "уважения территориальной целостности Армении и вывода азербайджанских сил с оккупированных позиций на армянской стороне линии соприкосновения". Удивительно, что Франция, за тридцать лет ни разу не призвавшая армян вывести войска с оккупированных 10 тысяч квадратных километров территорий Азербайджана, сегодня так беспокоится о каких-то квадратных метрах на условной границе, делимитация которой уже два с половиной года затягивается армянской стороной.

К французской стороне есть много вопросов. Выделим два из них.

Первый - откуда МИД Франции взял, что территория, на которой установлены азербайджанские посты, "оккупированы"? Азербайджанская сторона не заняла ни одного метра чужой земли. Сейчас мы не говорим о том, что с точки зрения истории ныне занимаемые Арменией земли нам далеко не чужие. Мы анализируем ситуацию с точки зрения международного права. Мир еще в начале 90-х признал постсоветские страны в их советских административных границах. Те посты, что устанавливает Азербайджанская армия в Лачинском районе, находятся в пределах этих границ. То, что армяне тридцать лет незаконно владели этими землями, еще не делает их армянскими. Граница не делимитирована, однако мы живем не в каменном веке и умеем пользоваться картами. И, признаться, нам совсем не жаль рыдающих сельчан, которые в годы оккупации строили дома, пахали и пасли скот на захваченных землях Азербайджана, а после 44-дневной войны лишились своих хозяйств. Голову нужно было иметь на плечах, чтобы не рыдать сегодня перед журналистами и заезжими лоббистами, простирая ручонки в сторону азербайджанских позиций и вопя, что азербайджанцы, мол, отобрали у тебя дом.

И второй, самый главный вопрос - ощущает ли МИД Франции хоть какие-нибудь угрызения совести? Дело в том, что французская сторона всегда проявляла большой интерес к нашему региону и не одно столетие активно в него вмешивалась. Франция прекрасно осведомлена о том, кто есть кто на Южном Кавказе. может быть, вопрос прозвучит наивно, но все же, как она может защищать армян, зная, кто на самом деле зверь? В том, что французы в курсе дела, можно не сомневаться. В их архивах масса свидетельств армянских зверств. Как раз сегодня в соцсетях снова всплыл примечательный архивный документ. Это письмо верховного комиссара Франции по Кавказу Дамиана де Мартеля, отправленное 20 июля 1920 года в министерство иностранных дел своей страны. В послании приводятся факты, доказывающие преступления, совершенные армянами против азербайджанского народа. В частности, Мартель пишет о том, что в июне 1920 года четыре тысячи азербайджанцев были утоплены армянами в реке Араз. Этот документ хранится в архиве МИДа Франции, того самого, который регулярно делает заявления в пользу Армении, зная, что на руках армянства невинная кровь. Французские дипломаты были свидетелями геноцида азербайджанцев в 1918-1920 годах, французские журналисты были свидетелями геноцида в Ходжалы в 1992 году.

Во время 44-дневной войны Государственный центр перевода подготовил материал, основанный на документальных фактах и отражающий оценки и признания французов об армянах и ходжалинском геноциде. Все помнят, что французская сторона в дни Второй карабахской войны бросалась на амбразуру за интересы терпящего поражение агрессора. Собранные центром цитаты свидетельствуют о том, что Франция не может оправдать свое поведение тем, что она не в курсе дела.

О том, что представляют собой армяне, знал еще Александр Дюма, писавший, что "в трудный день они отвернутся от тех, кто вчера покровительствовал, помогал им". О том, насколько был прав писатель, свидетельствует вся более-менее доказанная история армянства.

А вот и перевод письма Дамиана де Мартеля: "Что касается этих военных операций, то от только что вернувшихся из Армении очевидцев я получил информацию о том, как ведутся эти операции. В конце июня армянские войска на юге Иревана взяли в окружение 25 сел, где проживает более 40 тысяч азербайджанцев. Здешнее население, которое проживает на близкой к столице территории, не претендует на независимость и всегда вело спокойный и мирный образ жизни. Изгнав пушечными выстрелами из сел, их сбросили в реку Араз. Опустевшие села тут же оккупировали приезжие армяне. Во время этих событий армянские солдаты сбросили и уничтожили в водах Араза 4 тысячи человек, включая женщин и детей".

Французский журналист Жан Ив Юнет: "Мы - свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков... Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами... Я своими глазами видел, как во время захвата очередного села один армянин, увидев здорового ребенка, расчленил его пополам. Затем он бросил части тела в лицо и на голову матери, после чего, запачканная кровью своего ребенка женщина, потеряв рассудок, начала смеяться".

После резни в Ходжалы французская газета Le Monde написала: "Иностранные журналисты, находящиеся в Агдаме, среди убитых в Ходжалы женщин и детей видели трех скальпированных, с выдернутыми ногтями. Это не азербайджанская пропаганда, а реальность... Ходжалинская трагедия даже страшнее, чем зверства, учинённые нацистами в селе Хатынь. Этим жестоким террористическим актом армяне показали всему миру свою дикую сущность. В ночь с 25 на 26 февраля мирные жители города Ходжалы подверглись резне. В Ходжалы остались только мертвые..."

Журналист Liberation, находясь на армянской стороне, был так потрясен, что рассказал правду: "Ходжалинская резня была осуществлена по заранее подготовленному сценарию. Еще за день до оккупации города 49 азербайджанцев были взяты в плен, а затем расстреляны. Командиры батальонов и военных частей решили истребить мирное население. За несколько часов до атаки в штабе 366-го полка были убиты 58 азербайджанцев, большинство из которых были женщины и дети. Невозможно было пройти около колодцев, в которые сбрасывали тела, оттуда исходил запах разложения, был слышен вой псов и шакалов... Армяне уложили рядом 100 трупов, соорудив себе мост. Проходя по нему, я наступил на грудь младенца и содрогнулся так, что уронил фотоаппарат, блокнот и ручку, они запачкались в крови. Я потерял самообладание, пробежала дрожь по всему телу..."

Французский журналист армянского происхождения Бераин Сираджанян сделал очень важное признание: "...Я видел Ходжалы собственными глазами. Везде пахло кровью. Меня привели в ужас собранные в кучу тела убитых... Я испугался, что азербайджанцы, их дети и последующие поколения не простят нам эту кровь... Сегодня русские с нами, нас поддерживают. А что будет завтра? Мы можем остаться без поддержки".

Французский армянин совершенно прав - азербайджанский народ не простит армянам эту кровь. Прощение им придется заслуживать. Пока же армяне только усугубляют свою вину под защитой приемных мам - России и Франции. А тут еще и папаша объявился в лице Ирана. Одним словом, вся "семья" в сборе. И что следует учесть: все трое "родителя" прекрасно осведомлены о сущности армянского национализма, их архивы полны страшной правдой о том, кого они взяли под свою опеку.

Политика политикой, интересы интересами, но все же хочется спросить у тех же французов: как можно защищать армянство, зная о нем столько? Может быть, это от того, что Франции и самой подобное близко?