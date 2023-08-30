Автор: Мехти Ахмедзаде

30 августа в мире отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений. Он провозглашён с целью привлечь внимание общественности к судьбе лиц, попавших в заключение, чьё местонахождение неизвестно для их родственников и/или законных представителей. Инициатива провозглашения этой даты исходила в 1983 году от Латиноамериканской федерации ассоциаций родственников задержанных-исчезнувших (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, FEDEFAM), неправительственной организацией, основанной в 1981 году в Коста-Рике и объединившей местные и региональные группы, активно боровшиеся против тайного тюремного заключения, насильственных исчезновений и похищения в ряде латиноамериканских стран.

Борьба с тайным заключением в тюрьмы является важной частью деятельности целого ряда международных организаций и неправительственных организаций в области правозащитной деятельности и гуманитарной помощи, включая такие как Международный комитет Красного Креста (МККК).

Красный Крест имеет особые привилегии из-за его статуса негосударственного суверенного образования и его, как утверждается, "строжайшей политики нейтралитета". В некоторых случаях МККК является единственной организацией, получающей доступ к определенным группам заключенных, что позволяет обеспечить минимальный уровень контакта с ними и контроля за оказанием им медицинской помощи. Часто сообщения, переданные МККК, являются единственной информацией о судьбе заключённых для родственников и близких.

Посещение лиц, содержащихся под стражей в связи с вооружёнными конфликтами и позволяющих восстановить и поддерживать контакты с их семьями, является очень важной частью мандата МККК.

Однако понятие пропавших или пропавших без вести выходит далеко за пределы жертв насильственного исчезновения. Он включает всех тех, чьи семьи потеряли контакт в результате конфликтов, стихийных бедствий или других трагедий. Одной из наиболее пострадавших в этом плане стран является Азербайджан, 20% территории которого на протяжении почти 30 лет находились под армянской оккупацией, а в период Первой Карабахской войны жители этих земель были подвергнуты этническим чисткам, изгнанию, геноцидам, насильственному заключению со стороны армянских террористов.

Согласно последним данным Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, таковыми числятся 3890 человек, из них 3171 - военные, 719 - гражданские лица, из которых, в свою очередь, 71 - это несовершеннолетние, 267 - женщины. До сих пор о судьбе большинства из них неизвестно ничего и, как показывает история, когда дело доходит до жертв нашей страны, МККК - это далеко не нейтральная организация, а армянская. Двуличие Красного Креста еще раз разоблачено буквально недавно, когда в автомобилях организации провозилась контрабанда на территорию Азербайджана.

Напомним, что тюремное заключение в тайных или неопределенных обстоятельствах является грубым нарушением прав человека, а в случае вооружённого конфликта - также и международного гуманитарного права. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о защите всех лиц от насильственных исчезновений качестве резолюции 47/133 от 18 декабря 1992 года. Но Красный Крест за все это время ни сделал ничего, чтобы захваченные в плен азербайджанцы или их останки были возвращены домой, к семьям, родственникам....

Например, в письмах, представленных Международным Комитетом Красного Креста(МККК) в 1998 и 2001 годах, упоминались имена 54 азербайджанцев, взятых армянскими военными в плен, с подтверждением того, что они на тот момент были живы. МККК навестили местах их содержания в Республике Армения и на территории Карабаха Азербайджанской Республики. Пленных официально зарегистрировали, впоследствии они были убиты военно-политическим руководством Армении. Среди пленных было и 6 женщин, скончавшихся в местах содержания. Несмотря на заявления о том, что Азербайджану возвращены 50 тел погибших, на самом деле были возвращены только 17. Информации о дальнейшей судьбе 4 человек вообще не было предоставлено. Это серьезное нарушение прав человека, но Ереван не подвергается давлению.

Собственно поэтому Уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой был подготовлен отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Отчет был адресован соответствующим международным организациям. Основная цель - доведение до сведения международной общественности вопроса о судьбе около 4 000 пропавших без вести азербайджанцев, обеспечение предоставления информации о них, а также обращений их семей. Родственники пропавших без вести также сегодня распространили заявление и потребовали от МККК действовать, а не заниматься вопросом однобоко.

Соответствующие международные структуры, в том числе к МККК, ООН, а также руководство Армении обязаны предоставить информацию о судьбе пропавших людей. Зверствам, совершенным армянами против азербайджанцев, должна быть дана правовая оценка. Международный комитет Красного Креста должен демонстрировать справедливость в вопросе прояснения судеб людей, а не преследовать интересы армян.

За годы оккупации МККК развернул обширную деятельность, оказывая сепаратистам всяческое содействие в поддержании жизнедеятельности самопровозглашенного образования. Красный Крест, не интересовавшийся судьбой около четырех тысяч без вести пропавших азербайджанцев, вплотную занимался вопросам пропавших без вести в период боевых действий "граждан НКР". В Ханкенди и Ереване МККК организовывались соответствующие мероприятия, проводились выставки, о чем можно узнать из новостей прежних лет. Пользуясь своим исключительным мандатом, Красный Крест имел все преимущественные права в вопросах, связанных также с азербайджанскими пленными и заложниками, содержащимися в Армении и в зоне оккупации. Азербайджанской стороной предоставлялась информация, но большого рвения в помощи азербайджанцам международная гуманитарная организация не проявляла. Если взять незаконно действующий ханкендинский офис, то его руководителями всегда назначались представители армянофильских стран. В годы оккупации Баку не имел возможности как-то влиять на процессы на захваченных армянами территориях, но руководство МККК, сидящее в Женеве, палец о палец не ударило, чтобы исправить ситуацию.

Офис МККК продолжает действовать в Ханкенди. Правда, после 44-дневной воны его возможности начали хиреть, а сегодня функции Красного Креста в зоне РМК сводятся лишь к перевозке, так сказать, больных из Ханкенди в Армению и обратно. Ситуация сильно изменилась, и действовать в обход азербайджанского законодательства уже не получается. МККК привыкла действовать бесконтрольно, и первое время после установки погранично-пропускного пункта в Лачине "крестоносцы" возмущались досмотром и размахивали какими-то документами. Но азербайджанская сторона и ухом не повела, продолжая делать свое дело. Теперь транспорт и сотрудники МККК молча проходят пограничный досмотр.

Однако все еще остается нерешенным вопрос деятельности незаконно функционирующего в Ханкенди офиса организации. Баку не требует закрыть офис, он требует переподчинить его бакинскому офису МККК. Совершенно непонятно, почему офис комитета, действующий на территории региона Азербайджана, должен получать указания напрямую из Женевы и сотрудничать с армянским, а не азербайджанским отделением МККК. И что уже совсем возмутительно - осуществлять логистику через Армению, да еще указывать властям Азербайджана, по какой дороге доставлять в Ханкенди гуманитарную помощь.

По всему видно, МККК не намерен решать вопросы пропавших без вести азербайджанцев. У Организации постоянно "возникают проблемы" при предоставлении азербайджанской стороне какой-либо информации о пропавших без вести, пленных и заложниках. Но всякий раз, когда армянская сторона поднимает шум о потерях, МККК сразу же начинает вмешиваться в дела Азербайджана, и игнорируют информацию азербайджанской стороны. После 90-х годов Азербайджану было передано всего 17 из 75 человек, находящихся в списках пленных заложников, гражданских лиц и военнослужащих. Информация об остальных пленных отсутствует. Это связанно с тем, что Красный Крест не интересуется этим вопросом всерьез. Недовольство деятельностью этого комитета возникло не сразу, оно связано с проблемами которые накапливались годами, и беспокоят сегодня гражданское общество.

Более 25 лет Армения не выполняет свои международные обязательства по проведению эффективного расследования в связи с судьбой без вести пропавших лиц. Напротив, Армения отрицает ответственность за свою агрессию и многочисленные страдания, которые она причинила людям, героизирует военных преступников и террористов, разжигает ненависть и азербайджанофобию. В Азербайджане возбуждены судебные иски о привлечении к ответственности и наказании виновных в этих ужасных преступлениях.

Привлечение к ответственности и предоставление компенсации не только служат обеспечению прав и интересов жертв, но и являются эффективным средством предотвращения подобных случаев и важным условием мира. МККК должен оказать давление на армянские власти с тем, чтобы они рассекретили свои архивы и предоставили информацию о пропавших азербайджанцах. Разве не логичнее было бы для этой организации оказывать помощь не агрессорам, а ее жертвам? Своим безответственным подходом, контрабандой и перевозкой таких лиц, как Вагиф Хачатрян, Красный Крест поставил крест на своей репутации.

Красный Крест должен забыть о своей прежней исключительности, прекратить спекулировать свой эмблемой и начать уважать законы Азербайджана, если хочет остаться. Азербайджан всегда с уважением относился и относится к международным организациям, старается дипломатично решать все вопросы и не педалировать возникающие проблемы. Он не ставит вопрос выхода Красного Креста со своей территории. Дело в том, что никакого прогресса эта гуманитарная организация не добивается. Мы понимаем, что МККК старейшая гуманитарная организация в мире, уважаем роль, сыгранную ею где-нибудь в Африке, но в Азербайджане она сегодня больше создает проблемы, чем помогает их решать. Пора опомниться, отдать должное своим клятвам и действовать действительно беспринципно и бесстрастно. Иначе такая помощь - это не помощь.