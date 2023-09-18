Грузовик МККК с продовольственным грузом досмотрен на ППП "Лачин" и едет в Ханкенди

Грузовики Международного комитета Красного Креста (МККК), беспрепятственно пересекли пограничный пункт пропуска "Лачин" параллельно дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, после досмотра грузовых автомобилей, проехавших через пограничный пункт "Лачин", им был обеспечен свободный проезд.

Отметим, что сепаратисты в Карабахе, наконец, подчинились условиям Азербайджана и согласились на одновременное открытие Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди.

Так, главари сепаратистов заявили, что они решили принять совместное предложение Ханкендинского офиса Международного комитета Красного Креста и командования российских миротворцев об одновременной перевозке продовольствия автомобилями МККК по Лачинской дороге и по дороге Агдам-Ханкенди.

На самом деле была договоренность об одновременном открытии этих маршрутов еще с 1 сентября. Сепаратисты целесообразно затянули этот процесс.