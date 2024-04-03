Пришло время восстановить ритмичную работу трехсторонних механизмов Россия-Азербайджан-Армения.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическими методами в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Мы готовы со своей стороны оказать этому всяческое содействие. Считаем, что давно пришло время восстановить ритмичную работу трехсторонних механизмов Россия-Азербайджан-Армения. Призываем партнеров проявлять политическую волю возобновить контакты, доказавшие свою результативность в форматах, в рамках которых при содействии России был начат эффективный поиск решений самых непростых вопросов, включая делимитацию границы, разблокирование транспортно-логистических маршрутов в регионе, выработку мирного договора", - сказала она.

По словам Захаровой, в отличие от ЕС и США, которые занимаются выбиванием уступок к одной стороне и выдвижением угроз в адрес другой, Россия всегда выступали за комплексное, компромиссное урегулирование имеющихся разногласий в интересах установления устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе.

"Наши предложения остаются на столе переговоров", - добавила она.

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