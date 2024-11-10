Глава МИД Бербок представит Германию на COP29 в Баку

Министр иностранных дел Анналена Бербок представит Германию на конференции COP29.

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Германии в Баку Ральф Хорлеманн.

По его словам, специальный посланник МИД Германии по международным действиям в области климата Дженнифер Морган также присоединится к делегации страны.

"Как главный переговорщик Германии, госсекретарь Морган будет примет участие на COP29, чтобы решить проблему климатического кризиса. Министр иностранных дел Бербок и другие высокопоставленные члены правительства Германии присоединятся к конференции в ближайшие две недели", - написал он на своей странице в соцсети X.