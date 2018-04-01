Лев Спивак: Pew Research Center не удивил - армяне всегда были антисемитами

На днях мировые СМИ опубликовали результаты исследования американской организации Pew Research Center по ситуации с антисемитизмом в странах Центральной и Восточной Европы. Исследование было проведено в 18 странах указанного региона в период с июнь 2015 года по июль 2016 года.

Как пишет издание jewishnews.com, согласно обнародованным данным, самый высокий уровень антисемитизма зафиксирован в Армении (32%), самый низкий - в Украине (5%). Отметим, что в Азербайджане опрос не проводился.

Прокомментировать очередную "победу" Армении в рейтингах, связанных с вопросом антисемитизма, Day.Az попросил генерального директора Международной ассоциации Израиль-Азербайджан - "АзИз" Льва Спивака.

Ничего нового это исследование не показало, заявил наш собеседник.

По словам Спивака, антисемитизм в Армении существовал всегда.

"Давайте вспомним, что даже в стране братских народов - СССР Армения была практически мононациональной республикой. Еврейского населения там во все времена было очень мало, да и те в основном в составе смешанных браков. Лет 10-12 назад, когда мы специально заинтересовались этим вопросом, нам сказали, что там всего около 20 еврейских женщин, вышедших замуж за армян и проживающих до сих пор в Армении. И все", - сказал глава "АзИз", добавив, что отношение армянских националистов ко всем другим нациям, кроме армянской, вопрос известный. И евреи тут не исключение.

В качестве доказательства израильский эксперт предложил проанализировать сегодняшнюю армянскую прессу. Особенно антисемитская тенденция ярко проявляет себя, когда в очередной раз в каком-нибудь парламенте какой-нибудь страны отклоняют резолюцию по "геноциду армян". Большинство армянских медиа заполняются потоками грязи в адрес еврейского народа, отметил Лев Спивак, напомнив недавнюю ситуацию, когда Кнессетом был отклонен соответствующий законопроект.

Еще одним свидетельством антисемитизма в Армении, по словам нашего собеседника, является установка памятников нацистским преступникам. Например, Гарегину Нжде, принимавшему участие в истреблении евреев в годы Второй мировой войны.

"Этот шаг Еревана - ничто иное как плевок в лицо еврейскому народу. Кроме того, неоднократно сообщалось и об участии армян и партии "Дашнакцутюн" в подготовке арабских террористов, совершавших теракты против Израиля. Армянский след есть и в знаменитом мюнхенском теракте, совершенном в 1972 году в ходе Олимпийских игр, когда было убито 11 членов израильской сборной. Так что ничего нового я в американском исследовании не вижу и ничуть не удивлен его результатами.

И еще хочу подчеркнуть - Армения - это не Азербайджан. Это в Азербайджане евреи два с половиной тысячелетия живут спокойно и горя не знают. Азербайджанский народ всегда прекрасно относился к евреям, в вашей стране никогда не было еврейских погромов и дискриминации представителей еврейского народа. Государство всегда поддерживало и поддерживает еврейскую общину. Вот вам один любопытный пример: в Огузе есть синагога, которую государство продолжает поддерживать, несмотря на то, что у нее не осталось прихожан - переехали в Израиль. Вот вам пример истинной толерантности", - резюмировал Лев Спивак.

Лейла Таривердиева