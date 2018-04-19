Политический кризис в Армении достиг своего пика
Политический кризис в Армении достиг своего пика. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров, передает Day.Az.
Он отметил, что прогнозы в связи с возникновением напряженности в Армении оправдались.
"Годы правления Сержа Саргсяна принесли населению Армении лишь страдания. Произошел упадок экономики, бедность, эмиграция достигли невиданного уровня. Народ Армении больше не хочет видеть Саргсяна у власти и выступил против него", - сказал Насиров.
По его словам, когда Саргсян начал предпринимать шаги по переходу от президентской республики к парламентской, он заявил, что не намерен становиться премьер-министром, и что этого не произойдет ни при каких обстоятельствах.
"Люди в Армении уже начинают задумываться о том, что пока Армения продолжает оккупацию азербайджанских земель, у них не будет будущего, и их положение будет только ухудшаться. Такой образ мышления постепенно все больше распространяется в Армении, и виновником сложившейся ситуации называется Серж Саргсян", - сказал Насиров.
Отметим, что с 13 апреля в Ереване во главе с депутатом-оппозиционером Николом Пашиняном проходит акция протеста против избрания Саргсяна премьер-министром. В ходе акции произошли столкновения между полицией и участниками, есть задержанные.
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