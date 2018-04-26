Лавров и Налбандян обсудили ситуацию на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг провел в Москве встречу с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Состоялась у Сергея Лаврова краткая встреча с его армянским коллегой господином Налбандяном. Обсуждалась, в частности, ситуация на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск", - сказала Захарова на брифинге.

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