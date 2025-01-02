Самый популярный ютубер мира сделал предложение своей девушке

Самый популярный ютубер мира MrBeast (настоящее имя Джимми Дональдсон) помолвился со своей девушкой блогершей Теей Бойсен. Об этом он рассказал в Instagram, передает Day.Az.

Предложение блогерше он сделал во время празднования Рождества с семьей. MrBeast опубликовал фото, на котором опускается на одно колено и преподносит Тее кольцо с бриллиантом.

Пара была одета в одинаковые рождественские свитера. По словам Дональдсона, на празднование Рождества семья Бойсен прилетела из Южной Африки, однако для всех родных помолвка стала сюрпризом.

"Тея очень близка со своей семьей, поэтому я хотел убедиться, что они поучаствуют в этом знаменательном событии. Рождество прошло великолепно, и они приехали с другого конца света", - говорит он.

MrBeast и Тея Бойсен встречаются около двух лет.