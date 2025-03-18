https://news.day.az/popularblog/1738291.html Популярная супермодель снова беременна - ФОТО 32-летняя американская супермодель Карли Клосс беременна третьим ребенком. Как передает Day.Az, об этом знаменитость сообщила в Instagram, показав свой округлившийся живот и двоих младших сыновей - 19-месячного Элайджу и четырехлетнего Леви. "Три - это вечеринка", - гласит подпись.
Популярная супермодель снова беременна - ФОТО
32-летняя американская супермодель Карли Клосс беременна третьим ребенком.
Как передает Day.Az, об этом знаменитость сообщила в Instagram, показав свой округлившийся живот и двоих младших сыновей - 19-месячного Элайджу и четырехлетнего Леви.
"Три - это вечеринка", - гласит подпись.
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