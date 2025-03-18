Популярная супермодель снова беременна

32-летняя американская супермодель Карли Клосс беременна третьим ребенком. 

Как передает Day.Az, об этом знаменитость сообщила в Instagram, показав свой округлившийся живот и двоих младших сыновей - 19-месячного Элайджу и четырехлетнего Леви.

"Три - это вечеринка", - гласит подпись.