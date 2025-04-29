Экс-ведущий Top Gear задумался о смене профессии

Бывший ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что задумался о смене профессии после того, как принял роды у коров.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в колонке для издания The Times.

По словам Кларксона, после того, как он самостоятельно принял роды у двух коров, которые живут на его ферме в Оксфордшире, он осознал, что его истинное призвание заключается в роли акушера для парнокопытных.

В публикации телеведущий отметил, что когда он в первый раз принимал роды у животного, несмотря на сложный процесс, результат его очень обрадовал: "Я был покрыт слизью и фекалиями, но чувствовал абсолютную радость", - написал он.

Во второй раз Кларксон принимал роды ночью. "Пропустил сон, чтобы привести его в наш мир, и ни капли ни пожалел. Потому что в итоге я получил еще одно идеальное существо с шатающимися ногами и голубыми глазами", - отметил ведущий.