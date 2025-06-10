Ведущий с раком почек на четвертой стадии рассказал о своем состоянии

Британский радиоведущий Джеймс Уэйл, который болеет раком почек на последней, четвертой стадии, рассказал о своем состоянии здоровья.

Как передает Day.Az, историей об этом он поделился в эфире своей авторской программы, запись которой доступна на YouTube.

По словам Уэйла, он борется с болезнью уже пять лет и сейчас находится на этапе, который дается ему очень нелегко. "До недавнего времени у меня все было нормально, все было хорошо, а потом наступил тот период, в котором я нахожусь сейчас. Все стало очень и очень сложно", - отметил он.

Радиоведущий также посочувствовал всем, кто более раком на последних стадиях рака, и отметил, что понимает, через что им приходится проходить.