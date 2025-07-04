https://news.day.az/popularblog/1765369.html 76-летняя Вера Вонг кардинально сменила имидж Дизайнер Вера Вонг кардинально сменила имидж и показала результат. Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram. 76-летняя Вера Вонг перекрасилась в блондинку. Перед камерой она позировала в черном платье с голой спиной и разрезами. Она также отказалась от макияжа. Съемка прошла в номере отеля.
76-летняя Вера Вонг кардинально сменила имидж
Дизайнер Вера Вонг кардинально сменила имидж и показала результат.
Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram.
76-летняя Вера Вонг перекрасилась в блондинку. Перед камерой она позировала в черном платье с голой спиной и разрезами. Она также отказалась от макияжа. Съемка прошла в номере отеля.
В июне Вера Вонг выложила в личном блоге видео, где позировала в джинсовой мини-юбке и белой футболке. Образ дополнила вязаная шляпа с завязками, остроносые туфли, солнцезащитные очки и ожерелья. Перед камерой она танцевала с кружкой в руках.
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