76-летняя Вера Вонг кардинально сменила имидж

Дизайнер Вера Вонг кардинально сменила имидж и показала результат.

Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram.

76-летняя Вера Вонг перекрасилась в блондинку. Перед камерой она позировала в черном платье с голой спиной и разрезами. Она также отказалась от макияжа. Съемка прошла в номере отеля.

В июне Вера Вонг выложила в личном блоге видео, где позировала в джинсовой мини-юбке и белой футболке. Образ дополнила вязаная шляпа с завязками, остроносые туфли, солнцезащитные очки и ожерелья. Перед камерой она танцевала с кружкой в руках.