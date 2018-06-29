Флойд Мейвезер купил самые дорогие часы в мире - ВИДЕО

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях легендарный американец Флойд Мейвезер похвастался в Instagram своей новой покупкой. На этот раз самый богатый спортсмен современности обзавелся "самыми дорогими часами в мире", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Это мои новые часы. Они называются "Часы миллиардера". Если вы не знаете о них, ищите в Google "Billionaire Watch". Они стоят 18 миллионов долларов. Я купил их у самого лучшего ювелира в мире. У него самые лучшие цены среди других ювелиров, с которыми я когда-либо вел бизнес. Поверьте, я покупал ювелирные изделия у всех ювелиров в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Лос-Анжелесе, Детройте, Хьюстоне и Майями. Теперь я всегда буду покупать драгоценности только у него", - написал Флойд.

Мейвезер победил во всех 50 боях в профессиональной карьере. В августе 2017 года Мейвезер победил чемпиона мира по версии UFC Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса. Ирландский боец смешанного стиля рискнул встретиться с лучшим боксером вне зависимости от весовой категории и проиграл техническим нокаутом в десятом раунде.

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