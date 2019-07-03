Недавно звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри шокировал поклонников своим внешним видом. После этого в СМИ появилась информация, что коллега по сериалу Дженнифер Энистон пыталась дозвониться до актера, однако поговорить с ним так и не удалось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, по информации Radar Online, актер лечится от депрессии и наркозависимости и ведет скрытный образ жизни. По словам инсайдеров, Дженнифер Энистон намерена восстановить телепроект и звонила Мэттью Перри. Однако он не вышел на связь и больше не хотел общаться со звездными "Друзьями". После опубликования ужасных фото с актером его коллеги также стремились пообщаться, но беседа напоминала разговор чужих людей.

"За последние несколько лет Дженнифер много раз пыталась связаться, но он редко отвечает на звонки, а когда все же это делает, то это похоже на разговор с совершенно чужим человеком. Душевное состояние Мэтта - главная причина, почему воссоединение "Друзей" еще не сдвинулось с мертвой точки", - рассказали инсайдеры.

Напомним, ранее актриса Дженнифер Энистон, сыгравшая главную героиню Рэйчел, призналась, что и не против сняться в перезапуске проекта "Друзья".

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