В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 12 октября в 19.00, состоится сольный концерт известно азербайджанского певца, заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Организаторы сообщили, что билеты уже поступили в продажу и стоят от 20 до 90 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

По словам исполнителя, он с нетерпением ждет встречи с публикой, и готовит для слушателей много музыкальных сюрпризов.

"Я выражаю благодарность каждому слушателю за проявленное внимание и любовь к моему творчеству. Надеюсь, что вы ждете концерт так же, как и я. Вдохновившись этим, я готовлю для вас интересную музыкальную программу", - сказал Зуруфчу.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

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