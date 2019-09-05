Дженнифер Энистон рассказала о самом пугающем признаке старости
Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала, какой признак старения пугает ее больше всего. Об этом сообщает журнал InStyle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я не буду врать. Я не хочу иметь седые волосы", - призналась 50-летняя артистка в интервью. Она отметила, что в связи с этим продолжит ежемесячно посещать своего колориста.
Энистон заявила, что относится к своему возрасту всего лишь как к цифре: "Физически я чувствую себя невероятно. Так что для меня странно, что внезапно я слышу фразы типа: "Ты выглядишь потрясающе для своего возраста". Я думаю, нам нужно сформировать некий этикет вокруг таких высказываний".
По словам звезды, сейчас она больше, чем когда-либо, ощущает, что в ее жизни все под контролем. "Женщинам никогда не позволяли иметь власть. Сегодня власть кажется мне сексуальной, как и женский ум, - они могущественны и креативны", - поделилась Энистон.
В июне писатель Йен Гальперин рассказал, что десять лет назад актриса отказалась идти на свидание с принцем Гарри. Она объяснила, что не хочет встречаться с мужчиной, который младше ее на 16 лет.
Дженнифер Энистон прославилась благодаря роли Рэйчел Грин в телесериале "Друзья". Она также снималась в картинах "Развод по-американски", "Марли и я", "Притворись моей женой", "Мы - Миллеры" и "Брюс Всемогущий".
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