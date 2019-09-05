Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала, какой признак старения пугает ее больше всего. Об этом сообщает журнал InStyle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я не буду врать. Я не хочу иметь седые волосы", - призналась 50-летняя артистка в интервью. Она отметила, что в связи с этим продолжит ежемесячно посещать своего колориста.

Энистон заявила, что относится к своему возрасту всего лишь как к цифре: "Физически я чувствую себя невероятно. Так что для меня странно, что внезапно я слышу фразы типа: "Ты выглядишь потрясающе для своего возраста". Я думаю, нам нужно сформировать некий этикет вокруг таких высказываний".

По словам звезды, сейчас она больше, чем когда-либо, ощущает, что в ее жизни все под контролем. "Женщинам никогда не позволяли иметь власть. Сегодня власть кажется мне сексуальной, как и женский ум, - они могущественны и креативны", - поделилась Энистон.

В июне писатель Йен Гальперин рассказал, что десять лет назад актриса отказалась идти на свидание с принцем Гарри. Она объяснила, что не хочет встречаться с мужчиной, который младше ее на 16 лет.

Дженнифер Энистон прославилась благодаря роли Рэйчел Грин в телесериале "Друзья". Она также снималась в картинах "Развод по-американски", "Марли и я", "Притворись моей женой", "Мы - Миллеры" и "Брюс Всемогущий".

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