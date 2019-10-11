Пока Мартин Скорсезе ругает фильмы Marvel за то, что это "не кино, а аттракцион", Дженнифер Энистон кинокомиксы студии не устраивают по другой причине: звезда "Друзей" больше не может находить себе роли в голливудских картинах.

Как рассказала актриса в интервью Variety, нынешнее засилье супергеройских блокбастеров вынудило её вновь заняться сериалами, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В ближайшее время Энистон впервые за долгое время появится в телепроекте: драме "Утреннее шоу" от Apple.

"Несколько лет назад, когда все эти стриминговые сервисы начали резко создавать огромное количество качественного контента, я задумалась: "Вау, это ведь гораздо лучше того, в чём я сейчас снималась". И потом смотришь, что есть доступного из ролей, а вариантов всё меньше и меньше, везде сплошь большие фильмы Marvel. Или проекты, в которые меня не зовут. Или мне просто неинтересно жить на фоне зелёного экрана", - отметила актриса.

Дженнифер также призналась, что скучает по временам, когда в кинотеатрах ещё можно было застать огромное количество среднебюджетных картин, а одним из самых популярных жанров в Голливуде была романтическая комедия.



"Кинобизнес очень сильно изменился. Думаю, всех бы порадовало возвращение эпохи Мег Райан. Мне кажется, было бы приятно пойти в кино и посидеть в комфорте. Думаю, пора начать новую волну. Давайте вернём на экраны "Язык нежности", "Небеса могут подождать", "Молодого Франкенштейна", "Сверкающие сёдла", "До свиданья, дорогая" и всё в таком духе" - сказала Энистон.

Премьера "Утреннего шоу", где Дженнифер Энистон сыграла вместе с Риз Уизерспун и Стивом Кареллом, ожидается на стриминговом сервисе Apple+ 1 ноября. Тем временем о полнометражном продолжении "Друзей" не стоит и мечтать - по словам Энистон, продюсеры проекта выступили категорически против подобной идеи.

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