Голливудская актриса Дженнифер Энистон завела аккаунт в Instagram и установила рекорд по приросту подписчиков. Информация об этом появилась на сайте Guinness World Records, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артистка набрала миллион фолловеров всего за пять часов 16 минут. Она опубликовала первое селфи 15 октября. На нем Энистон запечатлена вместе со своими коллегами по сериалу "Друзья". Многие знаменитости обрадовались, что звезда наконец зарегистрировалась в социальной сети, и активно начали оставлять ей комментарии. Среди них - Сальма Хайек, Кейт Хадсон, Лиза Кудроу и Эшли Тисдейл.

После первой публикации Энистон в сети начали шутить, что она сломала Instagram. Артистка отреагировала на это во втором посте, опубликовав видео, где она разбивает телефон. "Я клянусь, я не хотела его ломать. Спасибо, ребята за добрый, блестящий прием", - написала актриса под роликом.

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