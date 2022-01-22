Дибров назвал необычное средство от коронавируса

Телеведущий Дмитрий Дибров ответил на упреки в нарушении "коронавирусного" карантина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шоумен пришел на премьеру сериала "Карамора" в о время как его больная коронавирусом жена Полина осталась дома. В интервью Life он подтвердил, что живет вместе с женой и здоров. "Я не лежал с ковидом. Упаси господь, никакого ковида. Это вранье, прекратите читать всякую ерунду. Куда же я денусь, у нас трое детей, конечно, живу с супругой", - сказал он.

По словам телеведущего, для защиты от болезни он принимает особое средство. "Есть мусульманское снадобье, которое предложил еще пророк. Это снадобье от всех болезней, кроме смерти. Оно называется масло семян черного тмина, оно есть и в капсулах, и в каплях. Я пью в капсулах, каждый день две капсулы", - объяснил Дибров.

О болезни Полины Дибровой стало известно 17 января. Она также рассказала, как смешала соль с содой и йодом для полоскания горла, однако боль оказалась настолько сильной, что женщина плакала во время лечебной процедуры.