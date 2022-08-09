Dior подписал семизначный контракт с Джонни Деппом

Dior продлил контракт с актером Джонни Деппом после его победы в суде над бывшей супругой Эмбер Херд. Сумма, о которой идет речь, измеряется семизначными цифрами. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джонни Депп подписал новый контракт с Dior - актер снова будет представлять мужской аромат Sauvage, лицом которого он стал еще в 2015 году. Новое соглашение рассчитано на несколько лет и речь в нем идет о семизначной сумме гонорара.

Сделка была заключена вскоре после победы Джонни Деппа в суде над Эмбер Херд. Отмечается, что руководители Dior и известный фотограф Грег Уильямс посетили концерт Джонни Деппа и Джеффа Бека в Париже, а затем подписали контракт и провели рекламную съемку.

Спрос на парфюм Sauvage от Dior вырос вдвое за время судебных разбирательств между Джонни Деппом и Эмбер Херд.