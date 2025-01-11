Бритни Спирс покинула дом в Лос-Анджелесе за $7,4 миллиона

Певица Бритни Спирс оставила дом в Лос-Анджелесе за $7,4 миллиона из-за пожаров. Об этом она сообщила в Insagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бритни Спирс эвакуировалась из своего дома в Хидден-Хиллз, который расположен к северо-востоку от Лос-Анджелеса.

"Надеюсь, у вас все хорошо! Мне пришлось эвакуироваться из дома, и я еду четыре часа до отеля! Я молюсь, чтобы у вас все было в порядке, и посылаю свою любовь", - написала Спирс.

Она также добавила, что у нее не было электричества в доме, даже для того, чтобы зарядить телефон.