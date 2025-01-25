Канье Уэст вернул себе статус долларового миллиардера

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что вернул себе статус долларового миллиардера. На своей странице в социальной сети Instagram он поделился результатом подсчета аналитической компании Eton Ventures, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания оценила его состояние в $2,77 млрд. При этом одно из самых авторитетных финансово-экономических изданий США Forbes, занимающееся составлением списков самых богатых людей, пока не обновило данные - оно по-прежнему оценивает состояние рэпера в $400 млн.

Статуса миллиардера Канье Уэст лишился в 2022 году после того, как партнерство его компании Yeezy с Adidas подошло к концу из-за антисемитских высказываний рэпера.

Тогда Forbes подсчитал, что сотрудничество в сфере моды составляло около $1,5 млрд в состоянии Канье.