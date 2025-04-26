https://news.day.az/showbiz/1748005.html Тильду Суинтон заменят в новом проекте «Хроник Нарнии» Звезда сериала "Половое воспитание" и фильма "Барби" Эмма Маки сыграет Белую Колдунью в фильме "Хроники Нарнии: Племянник чародея" режиссера Греты Гервиг. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Hollywood Reporter. В основу сценария фильма ляжет шестая книга из литературного цикла Клайва Льюиса о Нарнии.
Тильду Суинтон заменят в новом проекте «Хроник Нарнии»
Звезда сериала "Половое воспитание" и фильма "Барби" Эмма Маки сыграет Белую Колдунью в фильме "Хроники Нарнии: Племянник чародея" режиссера Греты Гервиг.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В основу сценария фильма ляжет шестая книга из литературного цикла Клайва Льюиса о Нарнии.
"Племянник чародея" рассказывает историю Белой Колдуньи Джадис, погрузившей Нарнию в вечную зиму. В первой экранизации книги ее сыграла Тильда Суинтон.
Премьера новой картины запланирована на ноябрь 2026 года. После она выйдет на стриминговом сервисе Netflix.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре