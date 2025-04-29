Виктория Боня ушла из соцсетей

Блогерша Виктория Боня заявила в Stories, что перестает активно вести социальные сети из-за проблем со здоровьем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Бони, 28 апреля она испытала сильную боль, что сподвигло ее сконцентрироваться на своем самочувствии. Знаменитость не стала раскрывать детали своего состояния.

"Я, наверное, перестану пока вещать. Мне нужно восстановиться. Мой аккаунт будет вести моя команда. Думаю, мне пора сформироваться на себе", - написала блогерша.

Боня отметила, что изредка будет общаться с подписчиками в Telegram-канале.

27 апреля Виктория Боня сообщила, что ей пришлось прервать восхождение на Эверест через 10 дней после его начала. У телеведущей появилась низкая сатурация и признаки простуды.