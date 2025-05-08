Рианна может быть беременна двойней

Фанаты заподозрили певицу Рианну в беременности двойней. Об этом сообщает издание New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Певица пришла на ежегодный благотворительный бал Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке Met Gala в огромной шляпе, и один из корреспондентов задал ей вопрос о наряде.

"Ее принес [A$AP] Rocky. Я принесла ребенка", - улыбнулась она, указывая на живот.

Пользователи соцсетей услышали, тем не менее, что она говорит "детей" - а значит, может быть беременна двойней.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.