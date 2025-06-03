Дэнни ДеВито о съемках с «Женщиной-кошкой» Пфайффер

Актер Дэнни ДеВито признался, что был в восторге от съемок с актрисой Мишель Пфайффер. Об этом он рассказал коллеге Колину Фарреллу в рамках проекта Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оба артиста играли роль Пингвина в фильмах о Бэтмене: ДеВито в 1992 году, а Фаррелл в 2022 году. Женщин-кошек в этих играли Мишель Пфайффер и Зои Кравиц, соответственно.

ДеВито признался, что считал напарницу богиней.