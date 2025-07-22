"Южный парк" переезжает на Paramount

Трей Паркер и Мэтт Стоун, получившие признание за сатирический анимационный сериал "Южный Парк" (South Park), могут стать миллиардерами благодаря новой громкой сделке в сфере стриминга.

Как передает Day.Az со ссылкой на Los Angeles Times, дуэт подписал пятилетний контракт с Paramount на глобальные стриминговые права на своё культовое шоу. Сумма сделки оценивается в $300 миллионов в год - в общей сложности это $1,5 миллиарда.

Источники Variety, знакомые с ходом переговоров, подтвердили существование соглашения, но воздержались от раскрытия деталей. Официальный комментарий со стороны Paramount пока отсутствует, что, вероятно, связано с тем, что процесс оформления ещё не завершён.

Это соглашение стало особенно резонансным на фоне недавнего конфликта между Паркером, Стоуном и новым президентом Paramount Джеффом Шеллом, которого создатели обвинили во вмешательстве в их предыдущие переговоры с Warner Bros. Discovery и Netflix.

По информации Hollywood Reporter, ранее обсуждался 10-летний контракт стоимостью $3 миллиарда, но покупатель Paramount - компания Skydance - якобы заблокировала его.