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Умер первый фронтмен группы Iron Maiden

Скончался первый фронтмен группы Iron Maiden Пол Марио Дэй. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Sun. По информации издания, Дэй ушел из жизни в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Он входил в оригинальный состав британской хэви-металл группы.